بلدية الخرج تقوم بضبط عدة مواقع لتدنى مستوى النظافة بها

قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بقسم المراقبه الصحية خلال جولاتها على المطاعم والبوفيهات والتي تقع على الطرقات ومداخل المحافظة بضبط ومخالفة عدة مواقع وذلك لسوء وتدني مستوى النظافة العامة و سوء النظافة الشخصية للعاملين ومخالفات العمل بدون تراخيص بلدية وكذلك وجود عمالة لا تحمل شهادات صحية .
هذا وتمت مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والدجاج والاسماك بحوالي 150 كجم .
و بناء على ذلك اغلقت البلدية سبع محلات لعدم الإستيفاء بالإستراطات البلدية التي تخص ذلك .
وتم تطبيق الغرامات على المخالفين بالحد الأعلى .
وكما أكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس /أحمد بن محمد البكيري استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود .