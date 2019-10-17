نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بلدية الخرج تقوم بضبط عدة مواقع لتدنى مستوى النظافة بها
17/10/2019   10:38 م

بلدية الخرج تقوم بضبط عدة مواقع لتدنى مستوى النظافة بها

+ = -
690

قامت بلدية محافظة الخرج ممثلة بقسم المراقبه الصحية خلال جولاتها على المطاعم والبوفيهات والتي تقع على الطرقات ومداخل المحافظة بضبط ومخالفة عدة مواقع وذلك لسوء وتدني مستوى النظافة العامة و سوء النظافة الشخصية للعاملين ومخالفات العمل بدون تراخيص بلدية وكذلك وجود عمالة لا تحمل شهادات صحية .
هذا وتمت مصادرة مواد غذائية مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك من اللحوم والدجاج والاسماك بحوالي 150 كجم .
و بناء على ذلك اغلقت البلدية سبع محلات لعدم الإستيفاء بالإستراطات البلدية التي تخص ذلك .
وتم تطبيق الغرامات على المخالفين بالحد الأعلى .
وكما أكد رئيس بلدية محافظة الخرج المهندس /أحمد بن محمد البكيري استمرار الجولات التفتيشية للتأكد من تطبيق الشروط والضوابط وتكثيف الجهود .

 

بلدية الخرج تقوم بضبط عدة مواقع لتدنى مستوى النظافة بها

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069143.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.