نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > بالصور : لقاء زمن الخرج الجميل الدوري
17/10/2019   4:10 م

بالصور : لقاء زمن الخرج الجميل الدوري

+ = -
4395

اقيم اللقاء الدوري لزمن الخرج الجميل بحضور كافة الاعضاء بمنتجع رشيد الخرجي بالعفجة .
تناول الجميع طعام العشاء والصور التذكارية

بالصور : لقاء زمن الخرج الجميل الدوري

أخبار الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885069126.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.