استعانت هيئة الهلال الأحمر بكاميرات مثبّتة خلف مركبات الإسعاف؛ لرصد مخالفات ملاحقي سياراتها خلال مباشرتها الحـوادث المرورية والحالات الطارئة على الطرق وأثناء نقل المصـابين إلى المستشفيات.
وقال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية فهد الغامدي، إن آلية رصد المخالفات ستكون عن طريق ربط الكاميرا بجهاز استشعار يرصد حدوث المخالفة، لافتاً إلى أن هناك تنسيقاً بين المرور والهلال الأحمر وجارٍ العمل على تنفيذه في السماح بتصوير ملاحقي مركبات الإسعاف.
وأضاف وفقاً لـ”اليوم”، أن هناك تنسيقاً في الحلول التقنية وآلية الرصد وتسجيل المخالفات، وذلك عبر تطبيق لرصد هذا النوع من المخالفات.
يُذكر أن الهيئة العامة للمرور قد أدرجت ملاحقة سيارات الإسعاف ضمن المخالفات المرورية التي تستوجب غرامة مالية تصل إلى 900 ريال؛ نظراً لما تسببه من تعطيل سيارات الإسعاف عن أداء مهامها.