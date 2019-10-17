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أخبار محلية > صورة نادرة من حفل افتتاح النسخة الثانية من البطولة الخليجية بملعب الملز في الرياض
17/10/2019   8:56 ص

صورة نادرة من حفل افتتاح النسخة الثانية من البطولة الخليجية بملعب الملز في الرياض

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نشرت دارة الملك عبدالعزيز التاريخية صورة نادرة من حفل افتتاح دورة الخليج الثانية، والذي استضافته المملكة وأقيم حفل الافتتاح في ملعب الملز بالرياض.

وأظهرت الصورة التي يعود تاريخها لعام 1972 (1392 هـ)، علم واسم المملكة يتقدم لاعبي المنتخب السعودي خلال حفل الافتتاح.

يذكر أن المنتخب قد توج بلقب تلك النسخة لتكون البطولة الثانية في تاريخه، وأقيمت تلك النسخة بنظام المجموعة الواحدة بمشاركة 5 منتخبات (السعودية والكويت والإمارات والبحرين وقطر)، وحقق المنتخب السعودي المركز الثاني متأخراً بفارق الأهداف عن الكويت.

صورة

وفق”اخبار24″.

صورة نادرة من حفل افتتاح النسخة الثانية من البطولة الخليجية بملعب الملز في الرياض

أخبار محلية
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