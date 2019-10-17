تفقد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، منطقة فعاليات “الرياض بوليفارد” للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالفعاليات التي سيتم إطلاقها اليوم (الخميس).

ودعا آل الشيخ في مقطع فيديو، الجميع إلى حضور انطلاق الفعاليات اليوم، مشيراً إلى أن هناك أماكن تتسع لـ 60 ألف متفرج.

وقال آل الشيخ إن الوعد سيتحقق عبر الفعاليات التي ستقدم أمام الجمهور، لافتاً إلى أنه بدون دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ما تتحقق ما سيراه الجميع من فعاليات.

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وفق”أخبار24″.