تفقد رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، منطقة فعاليات “الرياض بوليفارد” للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة بالفعاليات التي سيتم إطلاقها اليوم (الخميس).
ودعا آل الشيخ في مقطع فيديو، الجميع إلى حضور انطلاق الفعاليات اليوم، مشيراً إلى أن هناك أماكن تتسع لـ 60 ألف متفرج.
وقال آل الشيخ إن الوعد سيتحقق عبر الفعاليات التي ستقدم أمام الجمهور، لافتاً إلى أنه بدون دعم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ما تتحقق ما سيراه الجميع من فعاليات.
البروفة الاخيرة للبوليڤارد والنافورة والمسيرة.. راح تكتمل ان شاءالله الخميس المساء.. هذا ٧٠٪
حضوركم شرف لنا والدعوة عامة
حابب اقول شي مهم.. والله والله والله لولا توفيق الله ثم دعم سيدي ولي العهد الامير محمد بن سلمان لما تحقق ١٪ من اللي بتشوفونه فالرياض خصوصا والمملكة عموما❤️🇸🇦 pic.twitter.com/1smSjRcjj3
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2019
الوعد بالبوليفارد… 🇸🇦🙏🏼🔥 pic.twitter.com/5XwAVNLCnP
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2019
—TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2019
وفق”أخبار24″.