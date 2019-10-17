بموافقة سامية.. تعيين أربعة من أهالي مكة المكرمة في مجلس هيئة تطوير المنطقة

أعلنت إمارة مكة المكرمة عن صدور موافقة سامية بتعيين أربعة من أهالي المنطقة، أعضاءً بمجلس هيئة تطوير المنطقة.
وجاءت الموافقة السامية على ما رفعه أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل بتعيين طارق فقيه، والدكتور راشد الغامدي، والدكتور هاشم حريري، ومحمد بن عبد الصمد القرشي، أعضاء في مجلس الهيئة لمدة 3 سنوات.
وتشمل مهام المعينين الجدد في مساعدة أعضاء المجلس بوضع البرامج والأسس والإجراءات اللازمة، والسُبل المُحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية، والإشراف على مشاريع التنمية في محافظات العاصمة المقدسة.
وفق”أخبار24″.