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أخبار محلية > راح ضحيته 35 شخصاً.. “شرطة المدينة” تكشف ملابسات حـادث الحافلة بطريق الهجرة
17/10/2019   8:47 ص

راح ضحيته 35 شخصاً.. “شرطة المدينة” تكشف ملابسات حـادث الحافلة بطريق الهجرة

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كشف المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة أمس (الأربعاء)، ملابسات حـادث اصطدام حافلة خاصة مُستأجرة تنقل 39 شخصاً من المقيمين من جنسيات آسيوية وعربية بمعدة ثقيلة (شيول).

وأوضح أن الجهات الأمنية المختصة قد باشرت الحـادث الذي وقع في مركز الأكحل بالمنطقة، بمساندة فرق هيئة الهلال الأحمر؛ حيث نتج عنه وفاة 35 وإصـابة 4 آخرين من ركاب الحافلة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم نقل جميع المصـابين إلى مستشفى الحمنة، فيما باشرت الجهات المختصة التحقيق لمعرفة ملابسات الحـادث.

من جانبه، وجّه أمير المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان، بتقديم العناية الطبية اللازمة للمصـابين في الحـادث وتوفير الرعاية والتسهيلات لهم، معرباً عن تعازيه ومواساته لذوي المتوفين وأن يمن الله بالشفاء العاجل على المصـابين. وفق”أخبار24″.

راح ضحيته 35 شخصاً.. “شرطة المدينة” تكشف ملابسات حـادث الحافلة بطريق الهجرة

أخبار محلية
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