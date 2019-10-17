فتاة مُنظمة بـ”موسم الرياض” تنشر فيديو تشكو فيه استبعادها بسبب النقاب.. و”آل الشيخ” يفتح تحقيقاً

أعلن رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، فتح التحقيق في شكوى عرضتها إحدى الفتيات المُنظمات اللاتي يعملن بـ”موسم الرياض” من خلال مقطع فيديو، ذكرت فيه أنه جرى استبعادها من العمل؛ بسبب نقابها.
وقالت الفتاة في مقطع الفيديو، إنها بدأت عملها في موسم الرياض كمنظمة بشكل مميز ودون وجود شكوى من أحد ضدها، قبل أن تفاجأ بقرار من بعض المسؤولين باستبعادها بسبب النقاب، داعيةً إلى التحقيق في شكواها.
بدوره علّق آل الشيخ على مقطع الفيديو الخاص بالفتاة، قائلاً: “الآن حالاً سيتم فتح تحقيق في الموضوع، وسيحاسب المسؤول”.
الان حالاً سيتم فتح تحقيق في موضوع ! وسيحاسب المسؤول pic.twitter.com/48SKztc3j2
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) October 16, 2019 وفق”اخبار24″.