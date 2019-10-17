رد الفنان عبدالله السدحان على تساؤلات أثيرت عن إمكانية العودة للعمل مع الفنان ناصر القصبي، عقب ظهورهما معاً في حفل صناعة الترفيه ونَشْر السدحان لمقطع فيديو جمعهما مع فنانين آخرين، رغم ما بينهما من خلاف قضائي.
وأوضح السدحان أنه ليس لديه اعتراض على العمل مع القصبي، إلا أنه استدرك قائلا: “ولكن لا يمكن أن تستمر الثنائيات إلى الأبد”، مضيفا أن ما بينه وبين القصبي خلاف ورقي، “هو مشروط بجهة وأنا مشروط بجهة، وأكبر دليل لقائي أنا وياه في الحفل”.
وأضاف خلال استضافته في لقاءٍ ببرنامج “ليالي الكويت”، أن هناك أناسًا وراءه يتكلمون بلسانه، وأنه لا يريد أن يتكلم أحد بلسانه، كما أن هناك من يتكلمون بلسان “أبو راكان” وهو لا يريد ذلك أيضًا.
وكان الجمهور توقع نهاية للخلاف بين الفنانين عندما أعلن رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ عن عمل جديد يجمعهما، في وقت سابق هذا العام، كما ظهر السدحان في حفل صناعة الترفيه وهو ينادي القصبي بلقبه “أبو راكان” ليرد الأخير مُرحباً.