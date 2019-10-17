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اخبار رياضية > سامي الجابر يعلّق على إيضاح هيئة الرياضة بشأن تغريدات الـ 170 مليون ريال
17/10/2019   8:41 ص

سامي الجابر يعلّق على إيضاح هيئة الرياضة بشأن تغريدات الـ 170 مليون ريال

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علق رئيس نادي الهلال الأسبق سامي الجابر على الإيضاح الصادر من الهيئة العامة للرياضة بشأن ما ذكره في وقت سابق عبر حسابه في “تويتر” حول رفع شركات التدقيق المالي للتقارير الخاصة بنادي الهلال خلال فترة رئاسته ووجود مبلغ 170 مليون ريال غير مدققة.

وقال الجابر إن الهيئة لم تتلق بالفعل أي تقرير مالي منفصل بهذا الخصوص، مؤكداً تقديره واحترامه للإيضاح الصادر من الهيئة.

وأضاف أن شركات التدقيق المالي رفعت للهيئة قوائم مالية شاملة، ورُفعت لرابطة دوري المحترفين بحسب المعمول به في ذلك الوقت.

وتابع: على ضوء ذلك استوفى النادي متطلبات هيئة الرياضة من الإدارة المكلفة، مشيراً إلى أن ذلك هو ما بينه سابقاً في تغريداته التي أصدرت الهيئة إيضاحاً بشأنها. وفق”أخبار24″.

سامي الجابر يعلّق على إيضاح هيئة الرياضة بشأن تغريدات الـ 170 مليون ريال

اخبار رياضية
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