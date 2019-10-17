تدشين “مركز التحكيم العقاري” لحل قضايا الإيجار ونزاعات الوحدات السكنية

تدشّن الهيئة العامة للعقار، غداً الخميس، المركز السعودي للتحكيم العقاري، حيث سيتم إطلاق خدمة الربط الإلكتروني بين مركز التحكيم ومركز المصالحة بوزارة العدل.
كما سيتم إطلاق خدمة الربط الإلكتروني مع برنامج إيجار وبرنامج اتحاد الملاك، وذلك بمشاركة وزير العدل وليد الصمعاني ووزير الإسكان ماجد الحقيل ومحافظ الهيئة عصام المبارك.
ويهدف المركز الجديد إلى مساندة القضاء من خلال لجوء الراغبين من المتعاملين في القطاع العقاري، إلى خيارات الصلح والتحكيم في القضايا العقارية ومعالجتها بإجراءات إلكترونية سريعة.
وتشمل تلك الإجراءات قضايا الايجار وقضايا ملاك الوحدات السكنية أو التجارية المشتركة، فضلاً عن توعية المستفيدين والتعريف بخدمات المركز وأهمية وفائدة خيار التحكيم في عقود الإيجار الموحدة. وفق”أخبار24″.