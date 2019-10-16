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أخبار محلية > “تعليم الرياض” يشدد على الالتزام برفع العلم الوطني على المباني التعليمية وأداء النشيد الوطني
16/10/2019   8:53 م

“تعليم الرياض” يشدد على الالتزام برفع العلم الوطني على المباني التعليمية وأداء النشيد الوطني

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أكدت الإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض على جميع مكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والعالمية برفع العلم الوطني على مبانيها، وأداء النشيد الوطني “تحية العلم” ضمن فعاليات الاصطفاف الصباحي.

وأوضح مدير تعليم الرياض، حمد الوهيبي، أن رفع العلم والعناية به وأداء النشيد الوطني واجب وطني يسهم في ترسيخ الولاء والانتماء لدى الطلاب والطالبات، ويعزز مفهوم المواطنة الصالحة.

وشدد الوهيبي على استبدال العلم الممزق أو الباهت أو صغير الحجم والرجوع في ذلك للتعليمات الصادرة في هذا الخصوص، وذلك تحت مسؤولية قائد وقائدة المدرسة مع متابعة ذلك بشكل مستمر من قبل المشرفين والمشرفات خلال زياراتهم الميدانية.وفق “أخبار 24”.

“تعليم الرياض” يشدد على الالتزام برفع العلم الوطني على المباني التعليمية وأداء النشيد الوطني

أخبار محلية
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