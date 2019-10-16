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أخبار محلية > فيديو.. كيف تتسبب المسكنات في الإصابة بآلام بالصداع؟
16/10/2019   8:30 م

فيديو.. كيف تتسبب المسكنات في الإصابة بآلام بالصداع؟

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حذر مدير التوعية في وزارة الصحة الدكتور أحمد العمار من الإفراط في استخدام المسكنات لتخفيف آلام الصداع، لافتا إلى أن ذلك قد يصيب الشخص بما يُسمى “صداع المسكنات”.

وأوضح العمار في مقطع مصور أن بعض الحالات بعد فترة من استخدام المسكنات تصاب بزيادة في آلام الصداع كلما تناول جرعة أخرى من المسكن، مشيرا إلى أن ذلك يحدث بسبب طول فترة استخدام المسكنات.

وبيّن أن الشخص الذي يستخدم أي نوع من المسكنات من مرتين إلى ثلاث في الأسبوع يكون عرضة لهذا النوع من الصداع.وفق “أخبار 24”.

وأكد أن الحل هو الإقلاع عن تناول المسكنات، سواء تدريجيا أو بشكل فوري، رغم ما قد يعانيه الشخص من آثار جانبية لوقفه تناول المسكن، لكنه يزول بعد فترة.

فيديو.. كيف تتسبب المسكنات في الإصابة بآلام بالصداع؟

أخبار محلية
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