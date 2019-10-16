استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم الأربعاء، الرئيس الفلسطيني محمود عباس والوفد المرافق له.
وأقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريما للرئيس الفلسطيني والوفد المرافق له.
كما عقد خادم الحرمين الشريفين جلسة مباحثات مع الرئيس الفلسطيني، جدد خلالها التأكيد على وقوف المملكة الدائم مع فلسطين وحقوق شعبها في قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وعبر الرئيس الفلسطيني عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على مواقف المملكة الثابتة ودعمها لفلسطين، مؤكداً إدانة فلسطين للاعتداءات التخريبية السابقة على المنشآت النفطية.وفق “أخبار 24”.