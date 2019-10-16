غادر وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف – اليوم (الأربعاء) – إلى سلطنة عمان لترؤس وفد المملكة في اجتماع وزراء الداخلية في دول مجلس التعاون.
وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله إلى مسقط وزير الداخلية العماني حمود بن فيصل البوسعيدي وأمين عام مجلس التعاون عبد اللطيف الزياني وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الداخلية العمانية والسفير السعودي لدى سلطنة عمان عيد الثقفي.
وتستضيف العاصمة العمانية مسقط الاجتماع السادس والثلاثين لوزراء الداخلية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وفق “أخبار 24”.