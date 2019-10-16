نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > لجنة بـ”الشورى” تدعو لعدم تطبيق الزيادة المقررة العام المقبل على رسوم المرافقين
16/10/2019   8:24 م

لجنة بـ”الشورى” تدعو لعدم تطبيق الزيادة المقررة العام المقبل على رسوم المرافقين

+ = -
1093

دعت لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى، وزارة التجارة والاستثمار بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لدراسة إمكانية الإبقاء على رسوم العمالة الوافدة على المرافقين وعلى الشركات المقرر للعام 2020 عند نفس مستوياتها في العام 2019.

من جهته، اقترح عضو المجلس عبدالله السعدون إعفاء المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر من دفع المقابل المالي للعمالة الوافدة لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، دعما لهذه المنشآت وحماية لها من الخسائر.

فيما اقترح العضو الدكتور عبدالله الحربي على وزارة التجارة والاستثمار دراسة ظاهرة إفلاس المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر، لوضع الضوابط اللازمة للحد من ظاهرة إفلاسها.وفق “أخبار 24”.

لجنة بـ”الشورى” تدعو لعدم تطبيق الزيادة المقررة العام المقبل على رسوم المرافقين

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885068930.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.