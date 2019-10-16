أحكام نهائية بالسجن والجلد والغرامة على المتهمين بحرق سيارة سلمى البركاتي بالجموم

أيدت محكمة الاستئناف بمنطقة مكة المكرمة، الأحكام الصادرة من المحكمة الجزائية بمكة، بحق المتهمين بجريمة إشعال النار في سيارة المواطنة سلمى البركاتي بقرية الصمْد بمحافظة الجموم، والتي تنوعت بين السجن والجلد والغرامة، فضلا عن التعويض بالحق الخاص.
وأوضح محامي البركاتي كمال الشريف وفقا لـ”سبق”، أن الحكم أخذ صفة القطعية هذا الأسبوع، حيث تم معاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة ثلاثة أشهر ابتداءً من تاريخ الإيقاف وتغريمه خمسة آلاف ريال، ومصادرة جوالاته المستخدمة في الجريمة، وسجن المدعى عليهما لمدة أربعة أشهر، وجلد كل واحد منهما مائة جلدة على دفعتين.
وأشار إلى أن الحكم قضى أيضا بسجن المدعى عليه الأول لمدة شهرين؛ لقاء حيازته للمسكر بقصد الشرب وجلده أربعين جلدة، وإلزام المدعى عليهما بدفع مبلغ قدره خمسون ألف ريال مناصفة بينهما للمدعية بالحق الخاص كتعويض.
وأعربت البركاتي عن سعادتها بالحكم الذي أنصفها بعد قرابة نحو عامين من الحادثة.