“المياه الوطنية” تطلق مبادرة للكشف على منازل 1000 عميل مجاناً

أطلقت شركة المياه الوطنية، مبادرة “رشد” التي تستهدف خدمة 1000 عميل، وذلك بالكشف عن التسربات الداخلية في منازل العملاء ومعالجتها، ومن ثم تركيب أدوات الترشيد المعتمدة.
وأكد الرئيس التنفيذي للشركة محمد الموكلي، أن هذه المبادرة تأتي كونها أحد برامج المسؤولية الاجتماعية التي تنفذها الشركة لمساعدة العملاء الذين يعانون من الاستهلاك المرتفع.
وبين الموكلي أن المبادرة تستهدف خفض الاستهلاك المائي في منازل 1000 عميل يتم اختيارهم على أساس ارتفاع ملحوظ في كميات استهلاكهم، إضافة إلى عدة معايير أخرى منها أن يكون العقار سكنيا ولا يزيد عمره على 10 سنوات، وأن يكون العداد رقمياً ويخدم وحدة سكنية فقط، وعدم إزالة أدوات الترشيد أو العبث في الأعمال المنفذة دون إخطار شركة المياه الوطنية مسبقاً.
وأوضح أنه سيتم توجيه عدد من الفرق للكشف عن التسربات في هذه العقارات ومعالجتها، وتزويدها بأدوات ترشيد المياه، وأن أهداف المبادرة تتمثل في رفع مستوى الوعي، ونشر ثقافة الترشيد، والتعريف بمدى أثره المالي والاجتماعي والبيئي، وتحقيق أهداف رؤية 2030.وفق “أخبار 24”.