كشف الإعلامي محمد الشقاء عن تعرض حسابه على تطبيق “واتساب” للاختراق من قبل شخص مجهول تمكن من استغلال الحساب لطلب مبالغ مالية من عدد من أصدقاء ومعارف “الشقاء”.
ونشر الشقا تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” نبه خلالها أصدقاءه بحدوث خلل في حساب “الواتساب” الخاص به، مبيناً أنه لا يتحمل مسؤولية أي رسالة تصدر منه بعد الساعة 9:30 من مساء أمس الثلاثاء، قبل أن يعود بعدها بساعات ويؤكد استعادته للحساب.
وأوضح أن المخترق ينتحل صفته ويطلب من ضحاياه تصوير بطاقات “الفيزا” الخاصة بهم لإتمام عمليات شراء على النت بدعوى أن بطاقته موقوفة، لافتاً إلى أن عدداً من أصدقائه تجاوبوا مع المخترق وحولوا له مبالغ مالية، معرباً عن أسفه لذلك.وفق “أخبار 24”.
وأضاف الشقا أن المخترق يتبع عدة طرق للاحتيال على أصدقائه حيث طلب من بعضهم إرسال أرقام هوياتهم وتواريخ ميلادهم لإنشاء حسابات على تطبيق (stc) ليقوم بالشراء عبرها.
وطمأن الشقاء أصدقاءه بأن محادثاتهم والصور والوثائق التي أرسلت قبل الاختراق في أمان، إذ إن المخترق لن يتمكن من الاطلاع أو الوصول للمحادثات التي تمت قبل الاختراق، مشيراً إلى أنه أخبر إدارة “واتساب” باختراق حسابه وطلب منهم إغلاقه.