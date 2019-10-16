نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > “الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في مواطن قَتل أختيه ومقيماً سورياً
16/10/2019   1:25 م

“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في مواطن قَتل أختيه ومقيماً سورياً

+ = -
1457

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، حكم القتل تعزيراً بحق جانٍ أدين بقتل أختيه نحراً وبطعن مقيم سوري حتى الموت.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المواطن خالد بن أحمد بن عبد المحسن العنزي ألقي القبض عليه، لإقدامه على نحر أختيه مها ونوف، وطعن الوافد السوري عايد عبدالمجيد محمد متسبباً في وفاتهم جميعاً.

وأضافت أنه وبعد التحقيق معه وتوجيه الاتهام له بما نسب إليه، أحيل إلى المحكمة، وصدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً، وأيّدت كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما أصدر بحقه شرعاً. وفق”أخبار24″.

“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في مواطن قَتل أختيه ومقيماً سورياً

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885068894.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.