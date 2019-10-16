“الداخلية” تنفذ حكم القتل تعزيرا في مواطن قَتل أختيه ومقيماً سورياً

نفذت وزارة الداخلية اليوم الأربعاء في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، حكم القتل تعزيراً بحق جانٍ أدين بقتل أختيه نحراً وبطعن مقيم سوري حتى الموت.
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المواطن خالد بن أحمد بن عبد المحسن العنزي ألقي القبض عليه، لإقدامه على نحر أختيه مها ونوف، وطعن الوافد السوري عايد عبدالمجيد محمد متسبباً في وفاتهم جميعاً.
وأضافت أنه وبعد التحقيق معه وتوجيه الاتهام له بما نسب إليه، أحيل إلى المحكمة، وصدر بحقه حكم بالقتل تعزيراً، وأيّدت كل من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما أصدر بحقه شرعاً. وفق”أخبار24″.