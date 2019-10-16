تعرف على برنامج “مسار” الذي أطلقته وزارة “البلدية” لتحسين محطات الوقود

نشرت أمانة مكة المكرمة تعريفا ببرنامج “مسار” لتحسين محطات الوقود ومراكز الخدمة التابعة لها على الطرق الإقليمية، وأهدافه، والمعايير التي يجب على محطات الوقود الالتزام بها.
ويهدف البرنامج الذي أطلقته وزارة الشؤون البلدية والقروية مايو الماضي بالتعاون والشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، لتحسين محطات الوقود على الطرق الإقليمية بين المناطق والمدن ورفع مستوى الخدمات التابعة لها.
وفيما يبلغ عدد محطات الوقود القائمة على الطرق 133 محطة، بالإضافة إلى 77 محطة تحت الإنشاء، يهدف “مسار” لإنجاز 210 محطات بنهاية 2019.
وأكد البرنامج أن المرافق التي تحتويها المحطة تشمل: مسجدا، دورات مياه، سوبر ماركت، وصرافات آلية، ومسطحات خضراء، ومطاعم ومقاهي، وموتيل، كما تم تأهيل شركات خاصة لإدارة وتشغيل وصيانة المحطات. وفق”أخبار24″.