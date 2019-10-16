مصادر: الموافقة على إنشاء شبكة النقل العام بالطائف

ذكرت مصادر أن محافظة الطائف ستشهد تنفيذ شبكة للنقل العام بالحافلات كمرحلة أولى، وذلك بناءً على الموافقة الصادرة مؤخراً من مجلس الوزراء.
وأوضحت المصادر أن توجيهات صدرت لوزارتي المالية والنقل للتنسيق والاتفاق على آلية التمويل المناسبة لتنفيذ مشروع تشغيل الشبكة بالمحافظة.
يذكر أن مشروع شبكة النقل العام بالطائف بطول 130 كيلو مترا، ويضم 4 مسارات للمترو، و10 مسارات للحافلات، و93 محطة، وكانت أمانة الطائف قد اعتمدت لتنفيذ المشروع مبلغ 27 مليار ريال.
وكان وزير النقل قد أشار إلى أن مجلس الوزراء ركز على إنشاء الشبكات في المدن المتوسطة والصغيرة، وفق أولويات محددة تشمل الكثافة السكانية ومتوسط دخل الأسرة ونسبة ملكية المركبات لتشمل التنمية كل مدن ومحافظات المملكة، لافتاً إلى أن النقل العام يعد من أساسيات تطور المدن بفضل إسهامه المباشر في تسهيل حركة التنقل، فضلاً عن كونه من أهم الروافد الاقتصادية والتنموية. وفق”أخبار24″.