كشف والد الطفل الذي لقي حتفه، إثر سقوط عارضة مرمى حديدية على رأس ابنه بأحد النوادي الرياضية بمكة المكرمة، سبب سقوط العارضة وكيف تلقى خبر وفاة ابنه.
وذكر علي هزازي وفقا لـ”مكة”، أن الحادثة وقعت الأحد الماضي، مشيرا إلى أن سبب وقوع العارضة بحسب ما قيل له، كان نتيجة شدة الهواء.
وانتقد هزازي وفقا لـ”مكة”، عدم اتخاذ القائمين على الملعب أي إجراءات، ولم يخبروه بالحادث، ولم يعرف به إلا بعد اتصال تلقاه من المستشفى يطالبه بالحضور وعند وصوله أخبروه بوفاة ابنه.
من جانبه، أعرب المتحدث الرسمي لبلدية العاصمة المقدسة أحمد المسعودي عن أسفه للحادث، وقدم التعازي لأسرة الطفل، مؤكدا أن من مهام الأمانة تطبيق الاشتراطات وفرض الرقابة الصحية على المنشآت.
وأشار إلى أنه فيما يتعلق بوسائل الأمن والسلامة داخل المنشآت الرياضية فتوجد جهات مختصة للإشراف عليها والتحقق من تطبيق كافة الاشتراطات المطلوبة، والمسؤولية عن هذه الحوادث للهيئة العامة للرياضة.