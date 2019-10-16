بالخرج : الهزاع يكرم كابتن السلمية محمد ابو جوير تقديرا لمسيرته الرياضية

كرم الكابتن الوطني السابق الأستاذ عبدالله بن محمد الهزاع صديق عمره كابتن قائد فريق السلمية محمد بن صالح أبو جوير تقديرًا لمسيرته الرياضة وماقدمه في خدمة رياضة ناديه ومحافظته ووطنه.
وذلك بمكتب الهيئة العامة للرياضة بالخرج بحضور مدير المكتب أ. سالم العتيبي وحضور الكابتن شايع النفسية والكابتن عبدالعزيز الشويرد والكابتن عبدالعزيز المياح.
قدم الهزاع درعًا تذكاريًا للمكرم، كما اهداه البومًا تذكاريًا لمسيرته الرياضية وصورًا لا تنسى، وفي الختام التقطت الصور الجماعية .
من هو الكابتن محمد:
المربي والاستاذ والقائد والكابتن محمد صالح ابوجوير
أحد اعمدة نادي السلمية قدم خدمات جليلة في بداية تأسيسه قبل إن يكون لاعبا في صفوفه فحفر اسمه بذاكرة الجماهير السلماوية والخرجاوية وللآن وهو يقدم خدماته في تدريب فرق تنس الطاولة بالنادي ويحقق معهم بطولات في جميع الدرجات فوجب علي تكريمه وهو يستحق هذا التكريم وأن من يعمل ويخلص لناديه ستذكره الأجيال جيل بعد جيل فله منا الشكر والتقدير على ما قدمه لرياضة الخرج ونادي السلمية في السابق .
(معلم تربية بدنية.) من مواليد ١/ ٧/ ١٣٧٧هه
متزوج وله..ولدان وست بنات.
الرقم المفضل (٩)
البداية من عام ١٣٩٦ إلى عام ١٤٠٣ هـ
مساهماته في النادي …داعما، ولاعبا، ومدربا.