ضبط قاتل المواطنة التي عُثر على جثتها داخل منزلها في تبوك

كشفت مصادر أن الجهات الأمنية ضبطت قاتل المواطنة التي عُثر على جثتها داخل منزلها بقرية “نابع دما”، التابعة لمحافظة ضباء بمنطقة تبوك، والمتزوجة قبل 3 أشهر، مشيرة إلى أن القاتل هو زوجها.
وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”عكاظ”، أن الجاني الذي تم تعيينه مؤخراً في مدرسة قرية نابع داما، والمجني عليها هما من منطقة جازان، مشيرة إلى أنه تم إلقاء القبض على المتهم في محافظة الليث، وما زالت التحقيقات جارية لمعرفة أسباب الجريمة.
يُذكر أن شرطة المنطقة كانت قد عثرت على جُثة لمواطنة مقتولة وعليها آثار تعنيف جسدي داخل شقتها، بعد أن تلقت بلاغاً من أحد الجيران أفاد بوجود رائحة كريهة تنبعث من المنزل واختفاء صاحبه.