نشر نادي الصقور السعودي عبر حسابه في “تويتر”، مقطع فيديو لصقار إيطالي يدعى “أليساندرو”، ولد في مدينة الخبر وعاد إلى المملكة بعد 44 عاماً، لزيارة معرض الصقور والصيد ضمن فعاليات موسم الرياض.
وعبّر أليساندرو عن سعادته بالعودة إلى المملكة وزيارة معرض الصقور والصيد، مشيراً إلى أن المعرض يعد فرصة عالمية رائعة للصقار ليزور المملكة ويتعرف على الثقافات والأصول وعلى ثقافة الصقور، مبيناً أن الشيء الذي يبهره عن المملكة هو ثقافة البادية الأصيلة وحياة البادية.
الصقار الإيطالي اليساندرو عاد لـ #السعودية بعد 44 سنة ، ماذا يبهره فيها؟#معرض_الصقور_والصيد_السعودي2 pic.twitter.com/ZLlbhlv1a4
— نادي الصقور السعودي | Saudi Falcon Club (@SaudiFalconClub) October 15, 2019 وفق”أخبار24″.