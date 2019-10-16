أفاد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور خالد الزعاق، أننا نعيش في أوائل الوسم الذي يتكون من 4 نجوم، وهو ما يسمى بموسم الصفار، لافتاً إلى أن الصفري والصفار هو موسم الأمراض الموسمية كالحساسية والزكام.
وقال من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه بـ”تويتر”، إن الوسم الحالي هو امتداد لموسم أصفري، (الصفري للصغار والصفار للكبار)، موضحاً أن الصفري هو آخر موسم سهيل ولا يُمرض إلا صغار السن، والصفار هو أول موسم الوسم ولا يُمرض إلا كبار السن.
وأضاف أن الوسم 52 يوماً يبدأ من 12 أكتوبر وينتهي في 2 ديسمبر، 3 ديسمبر أول موسم المربعانية، مشيراً إلى أنه خلال هذه الفترة إذا نزل المطر وتتابع تسمى سنة ربيعية وتبشر بربيع مزدهر.
وفق”اخبار24″.