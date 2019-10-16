أعلن نادي الصقور السعودي، المنظم لمعرض الصقور والصيد، ضمن فعاليات موسم الرياض أمس (الثلاثاء)، عن الفائزين بجوائز مسابقة “ريشة صقار”، التي نظمت خلال أيام المعرض وبلغت جوائزها ما يقارب 200 ألف ريال.
وتوزعت الجوائز على 5 أقسام من الفنون التشكيلية في ختام فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية وفق تقييم لجنة التحكيم، بواقع 15 ألفاً للفائز الأول، 12 ألفاً للثاني، و10 آلاف ريال لصاحب المركز الثالث، وذلك لكل مسار من المسارات الخمسة.
يُذكر أن المعرض خصص ركناً تحت عنوان “الصقر بريشة فنان” لمسابقة رسم ونحت حي للصقور للفنانين والموهوبين من الجنسين، ولرسم لوحات عن الصقور وفق معايير وضوابط وضعتها لجنة مكونة من أستاذة أكاديميين وفنانين أصحاب خبرة طويلة في هذا المجال، بمشاركة 60 فناناً طيلة أيام المعرض.
وفق”أخبار24″.