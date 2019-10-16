أكد ممثل الهيئة العامة للزكاة والدخل عبدالله العنزي أمس (الثلاثاء)، أن ضريبة القيمة المضافة سوف تشمل مشاهير “التواصل الاجتماعي” وكذلك الأسر المنتجة حال تجاوزت المبيعات 375 ألف ريال سنوياً.
وقال العنزي خلال ورشة عمل بغرفة وصناعة الشرقية، إن كل فرد يزاول نشاطاً اقتصادياً بهدف تحقيق دخل خاضع لضريبة القيمة المضافة سواء كان “التواصل الاجتماعي” أو مزارعاً أو غيره وكذلك الأسر المنتجة.
وأضاف أن هيئة الزكاة والدخل تمتلك كل الصلاحيات للدخول على القوائم المالية؛ للتأكد من صحة الإقرارات بواسطة المقارنة مع إجمالي المبيعات، لافتاً إلى أن الهيئة تعتمد على مزاولة النشاط الاقتصادي وفقاً للتعريف بالنظام واللائحة التنفيذية ولا تأخذ في الاعتبار الرخصة.
وأشار إلى أن الهدف من تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المنشآت الصغيرة والمتوسطة هو زيادة التدقيق النقدي والإعلاء من مصداقية هذه المنشآت، وتعزيز الشفافية وتقليل الاقتصاديات النقدية وغير الرسمية. وفق”أخبار24″.