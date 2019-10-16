مكة: الإطاحة بشاب ظهر على “سناب شات” وهو يطلق النار ويسخر من العسكريين

ألقت شرطة منطقة مكة المكرمة، أمس الثلاثاء، القبض على شاب لنشره مقاطع فيديو مخالفة للأنظمة ومُخلّة بالآداب العامة عبر حسابه الشخصي بموقع “سناب شات” للتواصل الاجتماعي.
وأظهرت مقاطع الفيديو التي لاقت رواجاً كبيراً وحقّقت مشاهدات عالية، الشاب أثناء إطلاقه الأعيرة النارية في الهواء من بندقية، كما ظهر مرتدياً زياً عسكرياً في مقطع آخر.
وتم إيقاف الشاب لممارساته التي تمس النظام العام وتعمل على الإخلال بالآداب العامة؛ حيث سخر في أحد المقاطع المنشورة من منسوبي الحرس الوطني، فضلاً عن ادّعائه انتسابه له. وفق”أخبار24″.