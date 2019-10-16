شاهد.. اصطدام مروّع لسيارة على مضمار سباق بأمريكا.. والسائق يواصل القيادة

تعرّضت إحدى السيارات المشاركة في سباق للسيارات السريعة في الولايات المتحدة الأمريكية لحـادث مروع، نتج عنه انقلابها عدة مرات، ورغم ذلك واصل قائدها السباق وكأن شيئاً لم يحدث.
وأظهر مقطع فيديو لحظة انحراف إحدى السيارات واصطدامها بأخرى ما نتج عنه تصادم جماعي أدى لانقلاب سيارة في الهواء، لكن السيارة هبطت بأمان على عجلاتها الأربع وحاول قائدها مواصلة السباق لكن سيارته تعطلت في النهاية ليتعذر عليه إكمال السباق.
وعقب انتهاء السباق خرج المتسابق الذي كان يقود السيارة المنقلبة في مقابلة تلفزيونية باعثاً برسالة لأمه، حيث أكد لها أنه بخير وأن ما حدث كان مجرد قفزة في الهواء ولا داعي للقلق.
وفق”أخبار24″.