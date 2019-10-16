رسمياً.. نهائي دوري أبطال آسيا بدون تقنية “VAR”

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم رفض استخدام تقنية الفيديو “VAR”، في نهائي دوري أبطال آسيا لنسخة هذا العام، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته برئاسة الصيني دوز هاوكاي.
وبررت اللجنة قرارها بأن استخدام التقنية في المباراة النهائية يتعارض مع نظام البطولة المعتمد، والذي تم الاتفاق عليه منذ بدايتها بتطبيق الحكم الإضافي فقط بدءاً من دور الثمانية، إضافة إلى صعوبة جلب حكام فيديو محايدين.
وأوضحت أنه في ظل عدم تطبيق التقنية في دوريات القارة التي يمكن استقدام حكام محايدين منها، فبات من الصعب استخدامها في المباراة النهائية، مؤكدة إمكانية استخدامها مستقبلاً في البطولة وفق أحدث التجهيزات العالية.
يذكر أن الهلال بات قريباً من المباراة النهائية بعد فوزه في الذهاب على السد القطري بأربعة أهداف مقابل هدف، وفي حال تأهله سيواجه إما أوراوا الياباني أو غوانغزو إيفرغراند الصيني، مع الإشارة بأن الفريق الياباني فاز في الذهاب على ملعبه بهدفين نظيفين. وفق”أخبار24″.