نائب وزير التعليم يدشن البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين

دشّن نائب وزير التعليم عبد الرحمن العاصمي، اليوم الثلاثاء، البرنامج الوطني للكشف عن الموهوبين في عامه العاشر بمقر الوزارة، بحضور عدد من رؤساء المؤسسات وقيادات الوزارة.
وفي كلمته خلال حفل التدشين، أكّد على أهمية المشاركة في وضع الخطط والبرامج لفهم طبيعة مواهب الطلاب واحتياجاتهم وميولهم، مبينا أن صقل شخصية الطلاب وتنمية مواهبهم يسهمان في تعزيز رأس المال البشري في المملكة.
وتعمل الوزارة على تحقيق شراكة فاعلة مع عدد من المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بالموهبة والإبداع، ومنها: مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع، والمركز الوطني للقياس. وفق”أخبار24″.