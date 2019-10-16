منشأة شعلة الخرج تستعد للصعود للممتاز للمرة الرابعة

تشهد منشأة نادي الشعلة بمحافظة الخرج المنشأة المتكاملة الوحيدة بالمحافظة – حراكا واضحا وتكثيفا للصيانة في كل الاتجاهات ، حيث يتم حاليا :
– أعمال الزراعة الشتوية للملعب الرئيسي لكرة القدم ، وعلى إثرها تم نقل التمارين للفريق الاول لملعب نادي الشرق ، والمباريات لمدينة الرياض ، ومن المتوقع ان يكون لذلك أثر على اداء ونتائج الفريق حتى العودة للتمارين بالنادي والتي قد تستغرق اسبوعين اضافيين .
– أعمال تركيب أعمدة الاضاءة للملعب الرئيسي ، حيث تم ازالة الاعمدة القديمة ، وحفر القواعد للاضاءة الجديدة ، ومن المتوقع ان تستغرق شهرا ، وان لم يتعارض مع المباريات لأنها ستكون في العصر .
– تركيب شاشة الكترونية جديدة (ساعة) جنوب الملعب الرئيسي ، تم الانتهاء من الحفر ووضع القواعد الجديدة ، والتي ستكون جاهزة في غضون شهر تقريبا .
– انشاء ملعب رديف بعشب صناعي ليكون ملعبا ثالثا لكرة القدم وتم اعتماده بميزانية بقرابة المليون ونصف جاري العمل عليه للانتهاء منه قبل نهاية الموسم الحالي .
– استكمال ترميم مسجد النادي والتي تم اعادة بناءه قبل خمس سنوات ثم تم وقف الاعمال حتى تم السماح باستكماله رمضان الماضي .
يذكر أن آخر مرة كانت بها مثل هذه الانشاءات المتزامنة أبان صعود الفريق للدوري الممتاز عام 1433 هـ حيث انشئت غرف اللاعبين والمدرجات وعدد من البوابات وغرف الاعلام والحكام .
ومن جانب الادارة الشعلاوية برئاسة الرئيس الذهبي الاستاذ فهد الطفيل فهم متفائلون بالصعود رغم ايمانهم بحجم الصعوبة التي يلاقيها الفريق وبقية فرق دوري الدرجة الاولى للصعود ، الا ان ما قدموه الموسم القادم من تحدي واصرار وخبرة كبيرة بالدوري يعطيهم هذا الاحساس .