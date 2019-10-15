“البيئة” تعلّق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، اليوم الثلاثاء، تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من السودان وجيبوتي.
جاء ذلك بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع في السودان، وثبوت وجود عينات إيجابية في إحدى الشحنات المرسلة من جيبوتي.
وعن واردات المملكة من جيبوتي، رفضت البيئة فسحها ودخولها للمملكة، حيث رفعت الوزارة مستوى إجراءاتها الاحترازية في المحاجر وحالة التأهب للفرق البيطرية في كافة المناطق.
ودعت الوزارة كل من لهم علاقة بتربية المواشي إلى الاتصال مباشرة بالهاتف المجاني 8002470000 في حال الاشتباه بأي إصابة.
وكانت “البيئة” رفعت حالة التأهّب فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، إلى جانب البدء في أعمال التوعية والإرشاد البيطري والتنسيق المباشر لتقييم الوضع الراهن مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الأمراض. وفق”أخبار24″.