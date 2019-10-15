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أخبار محلية > خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الطاسان في وفاة والدهم
15/10/2019   10:13 م

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الطاسان في وفاة والدهم

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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم، إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث ولي العهد الأمير محمد بن سلمان برقية مماثلة لذوي الفقيد، عبّر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

من جانبهم، عبّر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الطاسان كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، على مواساتهما التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم.

وتوفي الطاسان مساء السبت قبل الماضي في ألمانيا، حيث كان يُعالج هناك ويقضي بعض الوقت للنقاهة.

وشغل الطاسان مناصب عدة، أبرزها مستشار بالديوان الملكي، وعمل قبلها رئيساً للشؤون الخاصة في عهد الملك عبدالله بن عبدالعزيز. وفق”أخبار24″.

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الطاسان في وفاة والدهم

أخبار محلية
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