“الجزائية” تحدّد موعداً للنظر في الدعوى المقامة ضد محمد الحربي

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة – الدائرة الثلاثية الأولى – أن لديها دعوى مقامة من الادعاء العام ضد المدعى عليه محمد بن علي بن ضيف الله الحنيني الحربي، سعودي الجنسية.
وحددت المحكمة يوم الأربعاء الموافق 2 ربيع الأول 1441، الساعة الثامنة والنصف صباحاً، موعداً للنظر في الدعوى.
وقالت المحكمة إن على المدعى عليه الحضور في الموعد المحدد في مقر المحكمة بمدينة الرياض, مشددة على أنه إذا لم يحضر أو من يمثله بوكالة شرعية فسيتم النظر في الدعوى غيابياً استناداً إلى المادة الخامسة والعشرين من نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله. وفق”أخبار24″.