خلال زيارته الرسمية للملكة أمس الإثنين، أهدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لولي العهد الأمير محمد بن سلمان منحوتة مجسمة من عاج الماموث النادر الذي عُثر عليه عام 2012 شمالي سيبيريا.
وأكّد علماء آثار وحفريات روس، وفقاً لوسائل إعلام روسية، أن عاج الماموث الذي لا يُقدّر بثمن يزيد عمره على 30 ألف عام، ويتم إهداؤه عادةً للرؤساء والملوك والشخصيات المؤثرة عالمياً.
وكان بوتين قد تجّول بصحبة ولي العهد في حي طريف التاريخي بالدرعية، كما أهدى خادم الحرمين الشريفين صقراً من فصيلة الصقور الحمراء النادرة التي تعيش في إقليم كاماتشاتكا.
وفق”أخبار24″.