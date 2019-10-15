نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > بالأسماء.. “التعليم” تدعو 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية للمقابلة الشخصية
15/10/2019   10:04 م

بالأسماء.. “التعليم” تدعو 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية للمقابلة الشخصية

+ = -
7294

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، أسماء 536 من المتقدمين والمتقدمات على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم الموظفين العام (رجال- نساء)، والمعلنة في 23 /12 /1440هــ.

وكانت وزارة الخدمة المدنية أعلنت عن تلك الوظائف عبر منصة “جدارة”، حيث دعت “التعليم” المعلنة أسماؤهم لمراجعة مقر الوزارة الرئيسي بالرياض حسب التاريخ المحدد أمام كل اسم.

وأوضحت أنه ستتم مطابقة ومراجعة البيانات وإجراء المقابلة الشخصية، مبينة أن الدعوة للمطابقة والمقابلة لا تعني الترشيح النهائي لتلك الوظائف.

كما شدّدت الوزارة على أن من لن يحضر فإن ذاك يُعد عدولاً منه عن طلب التعيين. وفق”أخبار24″.

أسماء الرجال  هنا

أسماء النساء   هنا

بالأسماء.. “التعليم” تدعو 536 متقدماً ومتقدمة على وظائفها الإدارية للمقابلة الشخصية

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885068746.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.