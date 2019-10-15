جدد مجلس الوزراء خلال جلسته التي رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة، إدانة المملكة للعدوان الذي تشنه تركيا على مناطق شمال شرق سوريا، وما يمثله من تهديد للأمن والسلم الإقليمي، وانعكاسات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.
ونوه المجلس بما شهدته فعالية شراكة الطاقة السعودية الروسية، وتوقيع ميثاق التعاون بين الدول المنتجة للبترول، وتبادل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم وبرامج التعاون بين المملكة وروسيا، وما تمثله من مرحلة جديدة للتعاون والتكامل في العديد من المجالات التنموية بين البلدين الصديقين.
ووافق المجلس على قيام ديوان المظالم بالتباحث مع جامعة “كيس ويسترن ريسيرف” في الولايات المتحدة الأمريكية في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال البحث والتدريب، والتوقيع عليه.
وفق”اخبار24″.