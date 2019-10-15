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أخبار محلية > تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن بالجوف
15/10/2019   9:47 م

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن بالجوف

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نفذت وزارة الداخلية اليوم (الثلاثاء)، حكماً بالقتل قصاصاً بحق مواطن أُدين بقتل آخر طعنا بسكين، وذلك في منطقة الجوف.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن المدعو ريان بن أحمد بن مناور الغدير أُلقي القبض عليه، لإقدامه على طعن المواطن يعرب بن ناظم بن عبدالله اللبيخان، ما أدى لقتله، بسبب خلاف بينهما.

وأضافت أنه بعد توجيه الاتهام له بما نُسب إليه وإحالته للمحكمة، أصدرت بحقه حكماً بقتله قصاصاً، وأيدت كلٌّ من المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف الحكم، وصدر أمر ملكي بتنفيذ ما صدر بحق الجاني المذكور، فنفذ فيه حكم القتل قصاصاً اليوم. وفق”أخبار24″.

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في مواطن بالجوف

أخبار محلية
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