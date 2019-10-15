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أخبار الخرج > جولات ميدانية للإرشاد البيطري يستهدف مربي الماشية بالخرج
15/10/2019   8:28 م

جولات ميدانية للإرشاد البيطري يستهدف مربي الماشية بالخرج

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في إطار التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص تم تشكيل فريق من مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالخرج وشركة أراسكو للقيام بجولات ميدانية للإرشاد البيطري (الطبي، والتغذية)يستهدف مربي الماشية بالمحافظة

جولات ميدانية للإرشاد البيطري يستهدف مربي الماشية بالخرج

أخبار الخرج, أخبار محلية
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