“السدحان” يرد على مستغلّي فيديو منتدى الترفيه بسيلفي مع ريماس منصور ويؤكد: عمري ما سحبت على أحد

انتقد الفنان عبدالله السدحان، مستغلّي مقطع فيديو نشره لزملائه من الفنانين، أثناء المشاركة في فعاليات منتدى صناعة الترفيه الذي أُقيم في إطار فعاليات موسم الرياض.
وقال في تغريدة على حسابه في “تويتر”: “الغالبية استغل مقطعي السريع للزملاء والزميلات بأسلوب لتصفية خلافات أو كره مبطن وفي حسابي”، مرفقاً التغريدة بسيلفي يجمعه بريماس منصور.
وكان السدحان قد صور بجواله لقطات “سيلفي” توثق أجواء الحفل برفقة الفنانين الحاضرين، وأثناء توجيه كاميرا هاتفه على ناصر القصبي، ظهرت الفنانة ريماس منصور وهي توجه التحية والترحيب، لكن سرعان ما أدار السدحان الكاميرا عنها، الأمر الذي عدَّه متابعون إهانة وإحراجًا للمنصور.
وأضاف: “أنا لم أسحب على أحد وعمري ما سحبت على إنسان فما بالكم بزميل وزميلة”، موجهاً شكره لزملائه من الفنانين المشاركين في الحفل. وفق”أخبار24”.