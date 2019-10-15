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أخبار محلية > بالفيديو … سعودية والدتها روسية ترحب بزيارة بوتين وتتحدث عن السمات المشتركة بين الشعبين
15/10/2019   1:49 م

بالفيديو … سعودية والدتها روسية ترحب بزيارة بوتين وتتحدث عن السمات المشتركة بين الشعبين

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اصطحب ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في جولة بحي الطريف التاريخي في الدرعية.

وشاهد الرئيس الروسي المعالم التاريخية لحي الطريف، وتراثه العمراني الذي يستعرض نشأة الدولة السعودية الأولى، وعاصمة هذه الدولة منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي في الدولة السعودية الثالثة.

يذكر أن حي الطريف التاريخي يعد نواة تأسيس الدولة السعودية، وتم إدراجه ضمن قائمة التراث العالمي في منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم “اليونيسكو”.

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صورة

وفق”أخبار24″.

بالفيديو … سعودية والدتها روسية ترحب بزيارة بوتين وتتحدث عن السمات المشتركة بين الشعبين

أخبار محلية
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