غادر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والوفد المرافق له، الرياض اليوم (الثلاثاء)، بعد زيارة رسمية للمملكة.
وكان في وداع بوتين بالصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، وسفير المملكة لدى روسيا الدكتور رائد قرملي، وسفير روسيا لدى المملكة سيرجي كوزولوف.
وكان بوتين قد وصل إلى الرياض أمس، حيث عقد مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وشهد التوقيع على 20 اتفاقية في عدد من المجالات، كما ترأس مع ولي العهد الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية السعودية – الروسية.
وفق”أخبار24″.