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أخبار محلية > النيابة الكويتية توجه باستمرار حبس الشيخ عبدالله السالم على خلفية الإساءة لضابط بالمرور
15/10/2019   1:47 م

النيابة الكويتية توجه باستمرار حبس الشيخ عبدالله السالم على خلفية الإساءة لضابط بالمرور

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وجهت نيابة الإعلام في الكويت، باستمرار حبس الشيخ عبدالله السالم الصباح على ذمة التحقيق، في دعوى الإساءة المرفوعة بحقه من رئيس قسم تراخيص المركبات بمرور العاصمة الكويت، المقدم صالح الراشد.

وتضمت التهم التي حوتها عريضة الدعوى المقدمة من محامي الراشد، التهديد والسب والقذف وسوء استخدام الهاتف، وقدم تسجيلاً صوتياً بالواقعة كان قد انتشر على نطاق واسع خلال الأيام الماضية.

بدوره، أنكر السالم التهم الموجهة له، بينما رفضت النيابة إطلاق سراحه، لحين التأكد من صحة التسجيل الصوتي المنسوب له.

يذكر أن وزير الداخلية الكويتي الشيخ خالد الجراح استقبل في وقت سابق المقدم صالح الراشد، وأكد أنه لا أحد فوق القانون والجميع سواسية، مثمناً موقفه برفض تمرير معاملة غير قانونية، وتعرضه بسبب ذلك للإساءة. وفق”أخبار24″.

النيابة الكويتية توجه باستمرار حبس الشيخ عبدالله السالم على خلفية الإساءة لضابط بالمرور

أخبار محلية
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