شاهد.. حرائق هائلة تجتاح عدة مناطق في لبنان

اندلعت سلسلة حرائق مساء أمس (الإثنين) في عدة مناطق في لبنان، أكبرها كان في تلال منطقة المشرف بجبل لبنان.
وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها اشتعال النيران بعدة مناطق حيث التهمت مساحات هائلة من المناطق الحرجية، واقتربت من الأماكن السكنية.
وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن، عن مشاركة طائرات قبرصية في إخماد الحرائق، وذلك بعد أن تبين أن طائرات الإطفاء في مطار بيروت غير صالحة للاستعمال بسبب أعطال تقنية، وفقا لصحيفة “النهار”.
ونشرت الوزيرة صورا لطائرات الإطفاء القبرصية وهي تحاول إخماد حريق منطقة المشرف، مشيرة إلى إنشاء غرفة عمليات لمتابعة إخماد الحرائق.
الطائرتان القبرصيتان خلال عملية اخماد الحريق في تلال المشرف #لبنان #قبرص @saadhariri @rayaelhassan @youssefenianos pic.twitter.com/tECNLV4pE6
— Elias Bou Saab (@EliasBouSaab) October 14, 2019
وفق”اخبار24″.