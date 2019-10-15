نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > شاهد.. حرائق هائلة تجتاح عدة مناطق في لبنان
15/10/2019   1:45 م

شاهد.. حرائق هائلة تجتاح عدة مناطق في لبنان

+ = -
755

اندلعت سلسلة حرائق مساء أمس (الإثنين) في عدة مناطق في لبنان، أكبرها كان في تلال منطقة المشرف بجبل لبنان.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو تم تداولها اشتعال النيران بعدة مناطق حيث التهمت مساحات هائلة من المناطق الحرجية، واقتربت من الأماكن السكنية.

وأعلنت وزيرة الداخلية ريا الحسن، عن مشاركة طائرات قبرصية في إخماد الحرائق، وذلك بعد أن تبين أن طائرات الإطفاء في مطار بيروت غير صالحة للاستعمال بسبب أعطال تقنية، وفقا لصحيفة “النهار”.

ونشرت الوزيرة صورا لطائرات الإطفاء القبرصية وهي تحاول إخماد حريق منطقة المشرف، مشيرة إلى إنشاء غرفة عمليات لمتابعة إخماد الحرائق.

وفق”اخبار24″.

شاهد.. حرائق هائلة تجتاح عدة مناطق في لبنان

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : http://kharjhome.com/885068678.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.