ضبطت الحملة الأمنية بشرطة منطقة الرياض، عصابة لتصنيع الخمور في شقق سكنية، ومن ثمَّ ترويجها، تضم 6 وافدين مخالفين بينهم امرأتان.
وأظهر مقطع فيديو نشره حساب “مناصر العسكر”، أفراد الحملة وهم يلقون القبض على أحد المطلوبين بالدائري الشرقي، ثم يداهمون شقتين تُستخدمان لتصنيع المُسكر، حيث عُثر على كمية من الخمور الجاهزة للتوزيع، وكميات أخرى قيد الإعداد والتحضير.
وكانت معلومات قد وردت لشرطة الرياض بوجود مجموعة من الأشخاص يعملون على تصنيع وترويج الخمور بأحد الأحياء، فجرى الإعداد للإيقاع بهم، مشيراً إلى أنه بعد مداهمتهم والقبض عليهم اتضح أنهم جميعاً مخالفون، وأن المرأتين خادمتان هاربتان من كفيليهما.
وفق”أخبار24″.