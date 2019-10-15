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أخبار محلية > اتفاق بين المملكة وروسيا لإرسال رائد فضاء سعودي لمحطة الفضاء الدولية
15/10/2019   1:42 م

اتفاق بين المملكة وروسيا لإرسال رائد فضاء سعودي لمحطة الفضاء الدولية

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وقعت المملكة وروسيا اتفاقية تعاون في مجال الفضاء، تتضمن التحضير لإرسال رائد فضاء سعودي على متن مركبة فضاء روسية إلى الفضاء.

وأوضح مدير شركة “روس كسموس” الروسية، ديمتري روغوزين، أن وثيقة الاتفاق نصت على التحضير لإرسال رائد فضاء سعودي على متن مركبة فضائية روسية إلى محطة الفضاء الدولية لفترة قصيرة، بالإضافة لإطلاق أقمار صناعية سعودية بواسطة صاروخ روسي، بكلفة 30 مليون دولار.

ويأتي هذا الاتفاق على خلفية زيارة أجراها مؤخراً رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الأمير سلطان بن سلمان إلى روسيا، تجول خلالها بمركز مراقبة البعثات الفضائية، والتقى المدير العام لشركة “روس كسموس” ديمتري روغوزين.

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز بحث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي وصل الرياض أمس، تعزيز التعاون بين البلدين في شتى المجالات، وشهدا التوقيع على العديد من اتفاقيات التعاون بين البلدين.

ومن ضمن الاتفاقيات الموقعة؛ إعلان نوايا مشترك بين الهيئة السعودية للفضاء ومؤسسة الفضاء الحكومية في روسيا للتعاون في مجالات “الرحلات الفضائية المأهولة” و”نظام الملاحة بالأقمار الصناعية – فلوناس” وفق”أخبار24″.

اتفاق بين المملكة وروسيا لإرسال رائد فضاء سعودي لمحطة الفضاء الدولية

أخبار محلية
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