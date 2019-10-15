أوضح رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبدالرحمن السند، حكم أن يرث الأحفاد نصيب أبيهم أو أمهم من ورث جدهم في حالة وفاة الأب أو الأم قبل الجد.
وقال الشيخ السند في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة”، إنه إذا مات الأب أو الأم قبل الجد فلا يرث الأبناء من جدهم بدلاً عنه، مضيفاً أن المتوفى هنا لم يعد وارثاً بنفسه من مال أبيه وبالتالي فليس لأولاده نصيب في الميراث.
وأضاف أنه يمكن للأعمام التبرع لأبناء أخيهم المتوفى ويجوز كذلك للجد أن يوصي بمقدار الميراث للأحفاد إذا كان أبوهم متوفى، ولكن بشرط ألا يزيد على الثلث.
وفق”أخبار24″.